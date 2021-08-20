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20 августа 21, 11:42
Студия Universal назначила дату премьеры «Форсажа 10»
Форсаж 9
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Определена дата выхода на экраны «Форсажа 10» — Universal назначила премьеру на 7 апреля 2023 года.
Студия вернула серию на пасхальный уикенд, который оказался наиболее удачным в истории «Форсажей» — седьмой фильм, вышедший 3 апреля 2015 года, заработал в мировом прокате $1,515 млрд, став самым кассовым эпизодом автомобильно-криминальной саги. А еще один апрельский релиз франшизы, «Форсаж 8», стал третьим в истории по стартовым сборам в мировом прокате, взяв в премьерный уикенд $541,9 млн. Последний на сегодняшний день «Форсаж» — девятый — вышел в мае этого года и стал самым кассовым релизом мирового проката в период пандемии, заработав $681,5 млн (из которых $172,1 млн приходится на домашние площадки).

Финал франшизы поставит Джастин Лин. Уже известно, что мы больше не увидим Дуэйна Джонсона в роли спецагента Хоббса в основной серии (но не исключено, что герой еще появится в сиквеле спин-оффа «Хоббс и Шоу»). Ожидается, что к своим персонажам вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Джейсон Стэйтем.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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