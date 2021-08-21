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21 августа 21, 14:13
HBO Max снимет фильм про Черную Канарейку из "Хищных птиц"
Черная Канарейка из
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Стриминг HBO Max запускает в производство спин-офф экранизации комиксов "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", который будет посвящен Черной Канарейке.
Одна из создательниц сериала "Страна Лавкрафта" Миша Грин подготовит сценарий будущего фильма, главную роль в котором вновь исполнит Джерни Смоллетт.

Напомним, что героиня дебютировала в 40-х годах прошлого века. Изначально она не обладала никакими сверхъестественными способностями, просто владела восточными единоборствами и была мастером перевоплощения. У второй Черной Канарейки, появившейся уже в 1983 году появилась возможность издавать настолько громкие звуки, что они могли ошеломить и даже убить противника.

В оригинальных комиксах Черная Канарейка является не только белой, но и блондинкой, но в фильме "Хищные птицы" ее образ был радикально изменен: роль сыграла актриса с афро-американскими корнями.

Время действия новой экранизации пока не уточняется, поскольку проект все еще находится на ранних стадиях. Фильм "Черная Канарейка" присоединяется к целой коллекции проектов DC, разрабатываемых для потокового сервиса HBO Max, поскольку в производстве также находятся художественные фильмы "Бэтгерл" и "Синий жук".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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