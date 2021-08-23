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23 августа 21, 12:18
"Главный герой" установил новый рекорд периода пандемии
Главный герой
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Фильм "Главный герой", в котором ключевую роль исполнил Райан Рейнольдс, сохранил лидерство в американском прокате в свои вторые выходные.
И не только сохранил, но и установил рекорд периода пандемии. Сборы проекта студий Disney/20th Century Studios снизились всего на 33,8 процента, и это было лучшее достижение за прошедший год.

В абсолютных величинах "Главный герой" собрал еще 18,8 миллиона долларов, а его мировые сборы превысили 111 миллионов долларов. Отметим, что в это случае компания Disney не прибегала к так называемой "гибридной" схеме дистрибуции, то есть выпустила фильм только в кинотеатрах, в стриминге он появится значительно позднее.

Еще до того, как стали известны стартовые результаты Райан Рейнольдс анонсировал начало работ над сиквелом. Эту информацию позже подтвердил и режиссер первой части Шон Леви. Официальные представители Disney пока воздерживаются от комментариев на эту тему.

Напомним, что сюжет строился вокруг простого клерка, который внезапно узнает, что он является героем популярной видеоигры. В фильме также снимались Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, ЛилРелл Ховерей, Джо Кири, Кимберли Хоу, Мэттью Кардаропле, Тейт Флетчер, Бритни Олдфорд и другие.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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