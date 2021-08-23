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23 августа 21, 12:20
Энтони Маки — новый Капитан Америка киновселенной Marvel
Энтони Маки
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По информации, которую получил от инсайдеров сайт Deadline, Энтони Маки подписал контракт на заглавную роль в четвертой части франшизы «Капитан Америка».
Сэм "Сокол" Уилсон (персонаж Маки в киновселенной Marvel) принял щит Капитана Америки и заменил (теперь уже официально) Стива Роджерса на этом ответственном посту. Кстати, не исключено, что у Криса Эванса все-таки будет камео в квадриквеле.

Marvel Studios держит сюжет будущего фильма в секрете. В частности, пока неизвестно, появится ли в «Капитане Америке 4» Себастиан Стэн в роли Баки Барнса, с которым Маки сыграл в мини-сериале Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». За сценарий ленты отвечают Малкольм Спэллман и Далан Муссон, также работавшие над «Соколом и Зимним Солдатом». Режиссерское кресло пока свободно.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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