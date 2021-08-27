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26 августа 21, 12:56
Трейлер документального фильма о Шумахере
Михаэль Шумахер
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В ленте Netflix снялась семья гонщика: жена и двое взрослых детей. Премьера картины состоится 15 сентября.
Близкие немецкого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера приняли участие в съемках документального фильма Netflix о нем. Первый трейлер проекта появился в сети 25 августа.
 
В 2013 году Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжной трассе. Спортсмена временно ввели в кому, а после терапии в клинике отправили на реабилитацию домой.
 
С тех пор о его состоянии известно очень мало.
 
В трейлере появляются супруга 52-летнего Шумахера Коринна, дочь Джина-Мария и сын Мик, который пошел по стопам отца и также стал гонщиком. 
 
Насколько подробно тема здоровья будет затронута в новом проекте, пока неясно. Премьера фильма запланирована на 15 сентября.
 
Судя по ролику, в ленте будет много уникальных архивных кадров закулисья Формулы-1 и жизни семьи Шумахера.
 
Напомним, Шумахер – семикратный чемпион мира, один из самых известных гонщиков конца XX века и обладатель многочисленных рекордов Формулы-1.
 
В 2012 году он объявил об окончании карьеры в конце сезона, а на следующий год с ним произошел несчастный случай на горнолыжном курорте во Французских Альпах.
 
Тогда гонщик выехал за пределы официальной трассы, споткнулся о камень и получил серьезную травму головы.


Источник: https://korrespondent.net/
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