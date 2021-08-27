Трейлер документального фильма о Шумахере

Близкие немецкого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера приняли участие в съемках документального фильма Netflix о нем. Первый трейлер проекта появился в сети 25 августа.

В 2013 году Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжной трассе. Спортсмена временно ввели в кому, а после терапии в клинике отправили на реабилитацию домой.

С тех пор о его состоянии известно очень мало.

В трейлере появляются супруга 52-летнего Шумахера Коринна, дочь Джина-Мария и сын Мик, который пошел по стопам отца и также стал гонщиком.

Насколько подробно тема здоровья будет затронута в новом проекте, пока неясно. Премьера фильма запланирована на 15 сентября.

Судя по ролику, в ленте будет много уникальных архивных кадров закулисья Формулы-1 и жизни семьи Шумахера.

Напомним, Шумахер – семикратный чемпион мира, один из самых известных гонщиков конца XX века и обладатель многочисленных рекордов Формулы-1.

В 2012 году он объявил об окончании карьеры в конце сезона, а на следующий год с ним произошел несчастный случай на горнолыжном курорте во Французских Альпах.

Тогда гонщик выехал за пределы официальной трассы, споткнулся о камень и получил серьезную травму головы.



