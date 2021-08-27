Аня Тейлор-Джой снимется в ремейке фильма ужасов «Носферату»

Картину снимет Роберт Эггерс, с которым актриса уже работала в фильме «Ведьма».





Какая именно роль достанется Тейлор-Джой, пока неизвестно, но работа над проектом уже началась.





Даты выхода ремейка «Носферату» еще нет.





Картину «Носферату, симфония ужаса» снял в 1922 году Фридрих Мурнау. Вдохновением для хоррора стал роман «Дракула» Брэма Стокера, но режиссер изменил имена персонажей и сюжет, поскольку не смог приобрести права на книгу.





Его лента рассказывала о жутком графе Орлоке, живущем в замке в Трансильвании, а также путешествии к нему мужчины по имени Томас Хуттер, которое оборачивается проклятием для целого города. Спасти людей от вампира решается возлюбленная Хуттера.



