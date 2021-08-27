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26 августа 21, 13:28
Аня Тейлор-Джой снимется в ремейке фильма ужасов «Носферату»
Аня Тейлор-Джой
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Звезда «Ферзевого гамбита» Аня Тейлор-Джой снимется в ремейке фильма ужасов «Носферату» 1922 года. Об этом она сообщила Los Angeles Times.
Картину снимет Роберт Эггерс, с которым актриса уже работала в фильме «Ведьма».

Какая именно роль достанется Тейлор-Джой, пока неизвестно, но работа над проектом уже началась.

Даты выхода ремейка «Носферату» еще нет.

Картину «Носферату, симфония ужаса» снял в 1922 году Фридрих Мурнау. Вдохновением для хоррора стал роман «Дракула» Брэма Стокера, но режиссер изменил имена персонажей и сюжет, поскольку не смог приобрести права на книгу.

Его лента рассказывала о жутком графе Орлоке, живущем в замке в Трансильвании, а также путешествии к нему мужчины по имени Томас Хуттер, которое оборачивается проклятием для целого города. Спасти людей от вампира решается возлюбленная Хуттера.

Источник: http://rusjev.net/
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