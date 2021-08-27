На этой неделе появился первый постер фильма "Спенсер: Тайн

Для всех, кто ждет новинку о принцессе Диане, у нас свежая порция новостей. Пока вы разглядывали постер к фильму с Кристен Стюарт на обложке, кинокомпания Neon представила трейлер к фильму Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", который мир увидит уже 5 ноября.





Напомним, сюжет изображает события в жизни леди Ди во время рождественских праздников во дворце Сандрингем в 1991 году. Уже тогда разговоры о проблемах в браке принцессы Дианы и принца Чарльза вышли за пределы семьи. И в эти праздничные дни принцесса Уэльская приняла решение о разводе.





В новом видео Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы позирует по пути на торжественный прием, в саду и в игровой комнате детей. Также в видео можно увидеть Джека Фартинга в роли принца Чарльза и Салли Хокинс.





В трейлере Кристен Стюарт произносит только одну фразу, повторяя акцент принцессы Дианы.





Отметим, что съемки фильма начались в начале 2021 года. Продюсерами проекта стали Хуан де Диос Ларраин, Йонас Дорнбах, Джанин Яковски и Пол Уэбстер. Композитор — гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.



