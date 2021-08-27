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27 августа 21, 13:42
Джейсон Момоа и Дэйв Батиста сыграют в полицейском боевике
Джейсон Момоа
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Известные голливудские актеры Джейсон Момоа и Дэйв Батиста смогли реализовать свою общую мечту - сняться в полицейском боевике.
О запуске такого проекта в производство рассказал Момоа, принявший участие в программе The Late Late Show.

"Он написал мне буквально четыре дня назад: "Нам нужно создать фильм о приятелях-полицейских. Мы любим друг друга. Мы вместе в "Смотри" и "Дюне".’ И я сказал: "Безусловно". Тогда он предложил: "Давай сделаем это на Гавайях". И я ответил: "Давайте сделаем это. У меня есть идея. И вот теперь старт дан. Мы делаем это", - прокомментировал Момоа.

На вопрос о том, на какую аудиторию будет рассчитан этот проект, и каковы детали сюжета, актер отметил: "Дейв любит носить кроссовки. Я люблю носить шорты. И мы оба без рубашек. Он будет ворчливым, а я буду очаровательним. Бац. Так что фильм сам себя продает, братан. У меня есть волосы. У него нет волос. Мы охватываем всю демографию". Сроки реализации этого проекта пока не уточняются.

Напомним, что фантастический фильм "Дюна" с участием обоих актеров будет представлен зрителям в сентябре 2021 года. Он выйдет одновременно в прокат и стриминг HBO Max без дополнительной оплаты.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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