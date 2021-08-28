Трейлер нового сезона научно-фантастического сериала В ночь

Стриминг в преддверии релиза выпустил трейлер нового сезона сериала. Он доступен в YouTube.





По сюжету, люди в самолете случайно выжили в результате катастрофы, когда в светлое время суток солнце убивает все живое. В ролике продолжения можно увидеть, что они добрались до подземного военного бункера, но еда на исходе.





В сериале снимались Мехмет Куртулуш, Астрид Веттнал, Полин Этьен, Бебетида Саджо, Лоран Капеллуто и другие.





Сериал создан Джейсоном Джорджем по мотивам романа Яцека Дукая.





Второй сезон выйдет на платформе Netflix 8 сентября этого года года.



