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28 августа 21, 12:36
Трейлер нового сезона научно-фантастического сериала В ночь
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В прошлом году на Netflix состоялась премьера научно-фантастического сериала «В ночь» (Into the Night) и вот осенью к выходу готовится второй сезон шоу.
Стриминг в преддверии релиза выпустил трейлер нового сезона сериала. Он доступен в YouTube.

По сюжету, люди в самолете случайно выжили в результате катастрофы, когда в светлое время суток солнце убивает все живое. В ролике продолжения можно увидеть, что они добрались до подземного военного бункера, но еда на исходе.

В сериале снимались Мехмет Куртулуш, Астрид Веттнал, Полин Этьен, Бебетида Саджо, Лоран Капеллуто и другие.

Сериал создан Джейсоном Джорджем по мотивам романа Яцека Дукая.

Второй сезон выйдет на платформе Netflix 8 сентября этого года года.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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