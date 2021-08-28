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28 августа 21, 12:41
Джастин Тимберлейк присоединился к касту «Рептилии»
Джастин Тимберлейк
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Бенисио Дель Торо также будет исполнительным продюсером фильма вместе с Рэйчел Смит.
Netflix и Black Label Media снимут триллер «Рептилия». Одну из главных ролей в фильме доверили оскароносному (за роль второго плана в «Траффике») Бенисио Дель Торо. На вторую главную роль пригласили Джастина Тимберлейка, пишет Daily Mail.

В центре сюжета опытный детектив, которого сыграет Дель Торо. Ему поручили расследовать ужасное убийство молодого агента по недвижимости. По мере раскрытия преступления детектив, который считал себя знатоком человеческих душ и своей собственной, понимает, что он не так опытен, как думал.

Как только ему кажется, что он приблизился к раскрытию загадки, выясняется, что все не так просто. По мере работы над делом детектив «обнаруживает свои собственные иллюзии» и узнает другие стороны собственного «Я».

График работы над фильмом пока не известен, как и дата его премьеры. В кого придется перевоплощаться Джастину Тимберлейку, тоже держат в секрете.

Источник: https://newsyou.info/
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