Джастин Тимберлейк присоединился к касту «Рептилии»

Netflix и Black Label Media снимут триллер «Рептилия». Одну из главных ролей в фильме доверили оскароносному (за роль второго плана в «Траффике») Бенисио Дель Торо. На вторую главную роль пригласили Джастина Тимберлейка, пишет Daily Mail.





В центре сюжета опытный детектив, которого сыграет Дель Торо. Ему поручили расследовать ужасное убийство молодого агента по недвижимости. По мере раскрытия преступления детектив, который считал себя знатоком человеческих душ и своей собственной, понимает, что он не так опытен, как думал.





Как только ему кажется, что он приблизился к раскрытию загадки, выясняется, что все не так просто. По мере работы над делом детектив «обнаруживает свои собственные иллюзии» и узнает другие стороны собственного «Я».





График работы над фильмом пока не известен, как и дата его премьеры. В кого придется перевоплощаться Джастину Тимберлейку, тоже держат в секрете.



