На фестиваль Comic Con Ukraine приедет звезда Гарри Поттера

Фестиваль Comic Con Ukraine 2021 представил еще одну звездную гостью. Ей стала британская актриса Наталия Тена. Об этом пресс-служба фестиваля сообщила 28 августа на своей странице в Фейсбук.

Наталия Тена - актриса, которой покорились роли как хитрых и коварных персонажей, так и хороших и отважных. В "Игре престолов" Наталия сыграла дикую Ошу, ставшую верной слугой Старков и спутницей Брана на пути к Стене. А первый сезон "Мандалорца" подарил нам наемницу Сиань в исполнении Наталии в одном из лучших эпизодов сериала.

Фанаты "Гарри Поттера" точно узнали в ней талантливую метаморф-колдунью с фиолетовыми волосами Нимфадору Тонкс, которую Наталия Тена сыграла в трех фильмах - эта роль принесла ей мировую известность. А фанаты сериалов вспомнят 36-летнюю актрису еще и по ролям в "Черном зеркале" и "Бесстыжих".

Звездная гостья выступит на главной сцене Comic Con Ukraine, где ответит на вопросы. Пообщаться с Наталией, сфотографироваться и получить автограф можно будет 5 сентября, в воскресенье. Билеты на сессии появятся в продаже уже скоро.

Ранее сообщалось, что звездными гостями Comic Con Ukraine стали Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Мандалорец", "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", а также Хелена Манковская - она же Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil Village.

4 и 5 сентября Эспозито проведет QA-сессии на главной сцене фестиваля, где охотно пообщается с посетителями. Также Джанкарло примет участие в фото- и автограф-сессиях. Их расписание уже известно: 4 и 5 сентября в 14.30 – автограф-сессия, 4 и 5 сентября в 16.30 – фотосессия. Билеты на "персональный контакт" с Эспозито продаются отдельно: стоимость участия в любой одной сессии составляет 550 грн (и на фотосессию остались считанные билеты). Обращаем внимание: входной билет на фестиваль не дает права на автограф и фото, билеты для персонального контакта со звездными гостями приобретаются отдельно.

Фотосессии Хелен Манковской пройдут 4 и 5 сентября в 16.30 (билет - 350 грн). Расписание сессий Наталии Тены появится в ближайшие дни.

Comic Con Ukraine 2021 пройдет 4 и 5 сентября на Арт-Заводе "Платформа" в Киеве (район станций метро "Лесная" и "Черниковская"). Среди специальных гостей:

На самой большой в стране Аллее Художников представят работы талантливейшие арт-деятели Украины и мира. На фестивале они будут продавать свой мерч и брать заказы на рисунки. Маркет Comic Con Ukraine 2021 порадует гик-сообщество многообразием тематического мерча и уникальных товаров от крафтеров. Собачек ждет отдельный конкурс Dog Cosplay Contest, и наблюдать за ним – одно удовольствие. Уже можно приобрести билеты на фест. Входной билет на 1 день стоит 450 грн, на два для – 600 грн. Больше информации на сайте Comic Con Ukraine 2021.

Во время прошлых Comic Con Ukraine уже побывали такие звезды, как Кристофер Ллойд, Дэнни Трехо, Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Джон Ромеро.