Walt Disney Plus покажут сериал о Карле Лагерфельде

Снимать фильмы и сериалы о личностях мирового масштаба — всегда выигрышная идея, поэтому кинокомпания Walt Disney Plus решила экранизировать биографию величайшего дизайнера Карла Лагерфельда.





Это будет первый драматический сериал под название “Кайзер Карл”, история которого начинается с далекого 1972 года, когда молодой Лагерфельд поставил себе за цель стать преемником известной Коко Шанель.





В сюжете будет также продемонстрировано соперничество Карла с Пьером Берже, который был партнером Ива Сен-Лорана. И, неизменно, любой драматический сериал должен транслировать любовную историю, поэтому поклонники именитого модельера смогут побольше узнать о его романтических отношениях с Жаком де Башером.





Шестисерийная картина будет снята по мотивам одноименной биографии дизайнера, которую написала журналистка Рафаэль Баке. Основной локацией для съемок станет родина Карла — Франция. Продюсированием проекта будет заниматься парижская компания Gaumont, которая известна своей последней работой “Люпен”.





Ян Кеппен, президент компании The Walt Disney Company рассказал, что считает своим долгом снять картину о великом дизайнере:





Мы чувствуем, что история Лагерфельда до сих пор не получила должного внимания и уже не можем дождаться, когда поделимся ею с нашей аудиторией.





Полин Довен, вице-президент по программированию и оригинальному производству в The Walt Disney Company призналась, что очень рада коллаборации с французской компанией:





Нас сразу же покорила идея адаптации биографии Бакке совместно Gaumont в оригинальном французском шоу. В сериале будет показан уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции 70-х годов, воплощенный в образе многократных метаморфоз Карла Лагерфельда.



