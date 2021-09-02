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1 сентября 21, 12:20
Walt Disney Plus покажут сериал о Карле Лагерфельде
Карл Лагерфельд
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Новая картина продемонстрирует, как жил и чем вдохновлялся именитый дизайнер.
Снимать фильмы и сериалы о личностях мирового масштаба — всегда выигрышная идея, поэтому кинокомпания Walt Disney Plus решила экранизировать биографию величайшего дизайнера Карла Лагерфельда.

Это будет первый драматический сериал под название “Кайзер Карл”, история которого начинается с далекого 1972 года, когда молодой Лагерфельд поставил себе за цель стать преемником известной Коко Шанель.

В сюжете будет также продемонстрировано соперничество Карла с Пьером Берже, который был партнером Ива Сен-Лорана. И, неизменно, любой драматический сериал должен транслировать любовную историю, поэтому поклонники именитого модельера смогут побольше узнать о его романтических отношениях с Жаком де Башером.

Шестисерийная картина будет снята по мотивам одноименной биографии дизайнера, которую написала журналистка Рафаэль Баке. Основной локацией для съемок станет родина Карла — Франция. Продюсированием проекта будет заниматься парижская компания Gaumont, которая известна своей последней работой “Люпен”.

Ян Кеппен, президент компании The Walt Disney Company рассказал, что считает своим долгом снять картину о великом дизайнере:

Мы чувствуем, что история Лагерфельда до сих пор не получила должного внимания и уже не можем дождаться, когда поделимся ею с нашей аудиторией.

Полин Довен, вице-президент по программированию и оригинальному производству в The Walt Disney Company призналась, что очень рада коллаборации с французской компанией:

Нас сразу же покорила идея адаптации биографии Бакке совместно  Gaumont в оригинальном французском шоу. В сериале будет показан уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции 70-х годов, воплощенный в образе многократных метаморфоз Карла Лагерфельда.

Источник: https://marieclaire.ua/
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