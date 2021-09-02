У "Венома 2" будет детский рейтинг

Таким образом, студия Sony Pictures сможет рассчитывать на самую широкую зрительскую аудиторию. Напомним, что первая часть также была представлена в Северной Америке с аналогичным рейтингом.





Многие поклонники популярных персонажей рассчитывали на более "взрослый" рейтинг, как и на повышение уровня насилия в сиквеле, но, вероятно, руководство студии решило не рисковать.





Ране режиссер Энди Серкис описал главных героев следующим образом: "Сейчас они, по сути, находятся на стадии Странной пары в своих отношениях. Они были вместе... Скажем, полтора года, с момента завершения предыдущей истории. И они выясняют, как им ужиться друг с другом. Это все равно что жить с ребенком-маньяком. Эдди действительно борется. Он не может сосредоточиться. Он пытается приступить к работе".





Фильм "Веном 2" ранее должен был дебютировать в кинотеатрах 24 сентября, но релиз был отложен еще на три недели до 15 октября. В этот день фильм ожидает жесткая конкуренция, поскольку на эту же дату заявлен фильм ужасов "Хэллоуин убивает". Были слухи, что "Веном 2" может снова переместиться в начало 2022 года, но студия опровергала их.



