Дата премьеры триллера "Мой сын" с Джеймсом МакЭвоем

По сведениям издания The Hollywood Reporter, картина производства STXfilms, являющаяся римейком одноименного французского хита, выйдет на стриминге, принадлежащем NBCUniversal, 15 сентября 2021 года.





В фильме МакЭвой исполняет роль мужчины, единственный сын которого пропал без вести. Он отправляется в город, где живет его бывшая жена (Фой), чтобы заняться поисками и найти ответы.





Во время съемок МакЭвой работал без сценария и диалогов, точно так, как это было и с французским фильмом. Он был осведомлен об основных аспектах истории своего персонажа, импровизировал и реагировал на каждый сюжетный поворот. Остальные актеры и съемочная группа знали структуру сцен.





Постановщиком англоязычного римейка выступил режиссер оригинальной французской драмы "Мой сын" 2017 года Кристиан Карион. В оригинальном фильме роль отца, готового пойти на все, лишь бы вернуть своего ребенка, исполнил Гийом Кане.



