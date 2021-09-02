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2 сентября 21, 12:55
Дата премьеры триллера "Мой сын" с Джеймсом МакЭвоем
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Сервис Peacock приобрел права на триллер об исчезновении "Мой сын" ("My Son"), главные роли в котором исполняют Джеймс МакЭвой и Клер Фой.
По сведениям издания The Hollywood Reporter, картина производства STXfilms, являющаяся римейком одноименного французского хита, выйдет на стриминге, принадлежащем NBCUniversal, 15 сентября 2021 года.

В фильме МакЭвой исполняет роль мужчины, единственный сын которого пропал без вести. Он отправляется в город, где живет его бывшая жена (Фой), чтобы заняться поисками и найти ответы.

Во время съемок МакЭвой работал без сценария и диалогов, точно так, как это было и с французским фильмом. Он был осведомлен об основных аспектах истории своего персонажа, импровизировал и реагировал на каждый сюжетный поворот. Остальные актеры и съемочная группа знали структуру сцен.

Постановщиком англоязычного римейка выступил режиссер оригинальной французской драмы "Мой сын" 2017 года Кристиан Карион. В оригинальном фильме роль отца, готового пойти на все, лишь бы вернуть своего ребенка, исполнил Гийом Кане.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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