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3 сентября 21, 09:23
Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в новом фильме Пчеловод
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Джейсон Стэйтем получил главную роль в фильме "Пчеловод" (The Bee Keeper) по сценарию Курта Уиммера ("Законопослушный гражданин").
Студия Miramax заплатила за сценарий триллера семизначную сумму. Сейчас идут поиски режиссера.

Картина — это триллер, глубоко погруженный в мифологию пчеловодства.

Начало съемок ожидается в сентябре 2022 года в Лондоне и Атланте.

Напомним, в 2021 году вышел фильм "Гнев человеческий" со Стейтемом от Гая Ричи и Miramax. А в 2022 году со Стейтемом выйдет шпионский фильм "Пять глаз" также от Ричи и Miramax.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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