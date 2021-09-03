Кино Новости кино
3 сентября 21, 09:23
Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в новом фильме Пчеловод
Студия Miramax заплатила за сценарий триллера семизначную сумму. Сейчас идут поиски режиссера.
Картина — это триллер, глубоко погруженный в мифологию пчеловодства.
Начало съемок ожидается в сентябре 2022 года в Лондоне и Атланте.
Напомним, в 2021 году вышел фильм "Гнев человеческий" со Стейтемом от Гая Ричи и Miramax. А в 2022 году со Стейтемом выйдет шпионский фильм "Пять глаз" также от Ричи и Miramax.
Источник: https://kinoafisha.ua/