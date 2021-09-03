Netflix экранизирует рассказ Стивена Кинга

Как сообщает издание What's on Netflix, продюсерами будут Райан Мерфи и Джейсон Блу, исполнительный продюсер Джереми Голд.





Джон Ли Хэнкок, снявший «Дьявола в деталях», выступит режиссером и сценаристом картины.





Для Netflix Джон Ли Хэнкок работал над фильмом «Разбойники», который остается одной из самых недооцененных жемчужин Netflix.





Это будет четвертый проект Netflix по мотивам произведений Стивена Кинга после «Игры Джеральда», «1922» и «В высокой траве». Фильмом займутся Blumhouse Productions, Ryan Murphy Productions и Paper Pictures.





В центре сюжета будет американский подросток, которого нанял к себе в качестве чтеца мультимиллионер Харриган. После того, как его работодатель умер, главный герой решил положить в гроб айфон. И, как оказалось, так можно общаться со своим другом из могилы.





Актерский состав не объявляли, но журналисты объявили, что стоит ожидать некоторых постоянных клиентов Райана Мерфи из многих сериалов, которые он снимал за эти годы.





Съемки начнутся в октябре 2021 года в США.



