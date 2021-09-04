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4 сентября 21, 13:14
Финальный трейлер фильма об агенте 007
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Фильм станет последней миссией Дэниэла Крэйга.
Возвращения Бонда пришлось ждать 6 лет. В 2015 году было обещано: Джеймс Бонд вернется. Но никто не сказал когда. С тех пор релиз откладывался пять раз, пока вчера Eon официально не объявила о премьере 25-го фильма об агенте 007.

Премьера запланирована на 8 октября, лента станет последней в шпионской карьере Крэйга, сообщает Polygon.

На протяжении всего времени ходили слухи о том, что стриминговые площадки Netflix, Amazon или Apple могут получить права на показ «Джеймса Бонда». Но продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон решили придерживаться классики и запустить премьеру в кинотеатрах, несмотря на риски провала проката из-за COVID-19.

Финальный трейлер нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) уже вышел. По сюжету, Джеймс Бонд выходит в отставку и уезжает на Ямайку. Но его покой нарушают бывшие коллеги. Они просят помочь найти ученого, которого похитили опасные преступники, чтобы создать оружие, способное запустить апокалипсис.



Источник: https://newsyou.info/
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