Финальный трейлер фильма об агенте 007

Возвращения Бонда пришлось ждать 6 лет. В 2015 году было обещано: Джеймс Бонд вернется. Но никто не сказал когда. С тех пор релиз откладывался пять раз, пока вчера Eon официально не объявила о премьере 25-го фильма об агенте 007.





Премьера запланирована на 8 октября, лента станет последней в шпионской карьере Крэйга, сообщает Polygon.





На протяжении всего времени ходили слухи о том, что стриминговые площадки Netflix, Amazon или Apple могут получить права на показ «Джеймса Бонда». Но продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон решили придерживаться классики и запустить премьеру в кинотеатрах, несмотря на риски провала проката из-за COVID-19.





Финальный трейлер нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) уже вышел. По сюжету, Джеймс Бонд выходит в отставку и уезжает на Ямайку. Но его покой нарушают бывшие коллеги. Они просят помочь найти ученого, которого похитили опасные преступники, чтобы создать оружие, способное запустить апокалипсис.







