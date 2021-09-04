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4 сентября 21, 13:17
Бен Аффлек снимется в новом триллере Роберта Родригеса
Бен Аффлек
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«Гипнотик» погрузит зрителей в хитросплетения жизни детектива, расследующего правительственный заговор.
Роберт Родригес анонсировал свою новую работу, заявив, что съемки «Гипнотика» стартуют уже через шесть недель, а также раскрыв часть звездного каста фильма. К Бену Аффлеку присоединится Алиси Брага («Я — легенда», «Новые мутанты», «Отряд самоубийц» 2021 года), а сценарий совместно с Родригесом напишет Макс Боренштейн, снявший «Годзиллу против Конга».

Сюжет «Гипнотика» расскажет про отца-одиночку, который должен отыскать свою дочь и попутно выяснить, как она связана с секретной правительственной программой. Режиссер уже назвал свою картину «триллером Хичкока на стероидах».

Для Роберта Родригеса это будет уже четвертый проект, над которым общепризнанный «король трэша» работает в 2021 году. Помимо сериала для Disney «Книга Бобы Фетта», не за горами премьера и музыкальной документалки Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

Кроме того, Родригес недавно взял на себя съемки сиквела прошлогоднего экшна «Мы можем стать героями», наделавшего шуму на Netflix.

Источник: https://newsyou.info/
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