Бен Аффлек снимется в новом триллере Роберта Родригеса

Роберт Родригес анонсировал свою новую работу, заявив, что съемки «Гипнотика» стартуют уже через шесть недель, а также раскрыв часть звездного каста фильма. К Бену Аффлеку присоединится Алиси Брага («Я — легенда», «Новые мутанты», «Отряд самоубийц» 2021 года), а сценарий совместно с Родригесом напишет Макс Боренштейн, снявший «Годзиллу против Конга».





Сюжет «Гипнотика» расскажет про отца-одиночку, который должен отыскать свою дочь и попутно выяснить, как она связана с секретной правительственной программой. Режиссер уже назвал свою картину «триллером Хичкока на стероидах».





Для Роберта Родригеса это будет уже четвертый проект, над которым общепризнанный «король трэша» работает в 2021 году. Помимо сериала для Disney «Книга Бобы Фетта», не за горами премьера и музыкальной документалки Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.





Кроме того, Родригес недавно взял на себя съемки сиквела прошлогоднего экшна «Мы можем стать героями», наделавшего шуму на Netflix.