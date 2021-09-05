"Шан-Чи и легенда десяти колец" отлично стартовал

Первые вечерние показы, предшествующие широкому американскому прокату фильма, собрали 8,8 миллиона долларов. А это значит, что в США "Шан-Чи и легенда десяти колец" стартовал лучше девятого "Форсажа" и наверняка покажет лучший результат по итогам уикенда, о чем свидетельствует динамика продажи билетов. Тем более что американцев ждут длинные выходные благодаря Дню труда.





Стоит отметить, что в американском прокате начало сентября считается "мертвым сезоном", так что студии предпочитают не выпускать в эти дни крупные проекты. "Шан-чи" нарушил традицию и, скорее всего, установит новый кассовый рекорд Дня труда.



