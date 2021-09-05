Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
5 сентября 21, 12:12
"Шан-Чи и легенда десяти колец" отлично стартовал
фильм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новый марвеловский блокбастер, расширивший киновселенную Мстителей супергероем-азиатом и китайской культурой, стартовал на домашних экранах лучше прогнозов.
Первые вечерние показы, предшествующие широкому американскому прокату фильма, собрали 8,8 миллиона долларов. А это значит, что в США "Шан-Чи и легенда десяти колец" стартовал лучше девятого "Форсажа" и наверняка покажет лучший результат по итогам уикенда, о чем свидетельствует динамика продажи билетов. Тем более что американцев ждут длинные выходные благодаря Дню труда.

Стоит отметить, что в американском прокате начало сентября считается "мертвым сезоном", так что студии предпочитают не выпускать в эти дни крупные проекты. "Шан-чи" нарушил традицию и, скорее всего, установит новый кассовый рекорд Дня труда.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
"Черная Вдова" обогнала "Первого мстителя"
Фильмы, которыми Украина может гордиться
Аня Тейлор-Джой снимется в ремейке фильма ужасов «Носферату»
Джейсон Момоа и Дэйв Батиста сыграют в полицейском боевике
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Холли Берри в трейлере фильма "Падение Луны"
Лента новостей