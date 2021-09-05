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5 сентября 21, 12:15
Холли Берри в трейлере фильма "Падение Луны"
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Зрелищный трейлер опубликовали 2 сентября на ютуб-канале IGN. Мировая премьера фильма-катастрофы "Падение Луны" назначена на 4 февраля 2022 года.
Режиссером картины стал Роланд Эммерих, постановщик таких фильмов: "День независимости" (1996 год), "Послезавтра" (2004 год) и другие.

С трейлера нового проекта Эммериха становится известно о надвигающемся ужасном катаклизме. По непонятным причинам Луна сходит с Орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди всяким образом попытаются предотвратить это. Человечество оказывается в руках Джо Фоулера – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреат Оскара Холли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.

Трейлер картины также демонстрирует впечатляющие спецэффекты.

Ключевые мужские роли в картине исполнили:

Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал")
Джон Брэдли-Уэст ("Игра престолов", "Борджиа").

В актерский состав ленты вошли также:

Майкл Пенья;
Чарли Пламмер;
Келли Юй;
Эме Иквоако;
Каролина Бартчак;
Дональд Сазерленд.

Сценарий "Падения Луны" написал сам режиссер Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном.


Источник: https://kinoafisha.ua/
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