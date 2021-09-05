Холли Берри в трейлере фильма "Падение Луны"

Режиссером картины стал Роланд Эммерих, постановщик таких фильмов: "День независимости" (1996 год), "Послезавтра" (2004 год) и другие.





С трейлера нового проекта Эммериха становится известно о надвигающемся ужасном катаклизме. По непонятным причинам Луна сходит с Орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди всяким образом попытаются предотвратить это. Человечество оказывается в руках Джо Фоулера – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреат Оскара Холли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.





Трейлер картины также демонстрирует впечатляющие спецэффекты.





Ключевые мужские роли в картине исполнили:





Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал")

Джон Брэдли-Уэст ("Игра престолов", "Борджиа").





В актерский состав ленты вошли также:





Майкл Пенья;

Чарли Пламмер;

Келли Юй;

Эме Иквоако;

Каролина Бартчак;

Дональд Сазерленд.





Сценарий "Падения Луны" написал сам режиссер Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном.



