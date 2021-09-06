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6 сентября 21, 13:39
Вышел трейлер украинского фильма "Відблиск"
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Мировая премьера фильма состоится на фестивале уже сегодня, 6 сентября.
В сети представили трейлер драмы "Відблиск" украинского режиссера Валентина Васяновича, которая вошла в программу 78-го Венецианского кинофестиваля и поборется за главную его награду - "Золотого льва".

Новая работа Васяновича рассказывает о военном хирурге, который находится в плену у пророссийских боевиков на востоке Украины, где сам проходит через пытки и пытается оказывать помощь другим измученным военным. После обмена военнопленными и возвращения домой главный герой учится жить заново и строить отношения с дочерью.

В отличие от "Атлантиды", в которой снимались настоящие украинские ветераны и волонтеры, в новом фильме Васяновича задействовали преимущественно профессиональных актеров. Главную роль исполнил Роман Луцкий, знакомый украинскому зрителю по картинам "Сторожова застава", "Віддана" и "Безславні кріпаки". Премьера фильма в Украине запланирована на 2022 год.

"Відблиск" - уже вторая лента из Украины, которая принимает участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Что правда, прежде такая возможность выпадала лишь 29 лет назад - ее получил фильм Киры Муратовой "Чувствительный милиционер". Насколько известно, "Відблиск" также поборется за право представлять Украину на кинопремии "Оскар".


Источник: https://apostrophe.ua/
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