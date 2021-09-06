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Кино
Новости кино
6 сентября 21, 13:46
Эндрю Линкольн снимется в экранизации рассказов Лавкрафта
Эндрю Линкольн
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56-летний мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна») выпустит в онлайн-кинотеатре Netflix настоящую антологию ужасов по рассказам Говарда Лавкрафта.
Новый сериал получил название «Кунсткамера».

По своему типу проект будет напоминать шоу «Черное зеркало» и «Любовь, смерть и роботы», то есть состоять из не связанных между собой эпизодов с разными сюжетами. В первом сезоне антологии ужасов будет восемь серий.

В съемках картины примет участие Эндрю Линкольн, известный по главной роли в сериале «Ходячие мертвецы», Дженнифер Кент и Эсси Дэвис — звезды ужастика «Бабадук», и другие. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Источник: http://rusjev.net/
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