Кино Новости кино
6 сентября 21, 13:46
Эндрю Линкольн снимется в экранизации рассказов Лавкрафта
Новый сериал получил название «Кунсткамера».
По своему типу проект будет напоминать шоу «Черное зеркало» и «Любовь, смерть и роботы», то есть состоять из не связанных между собой эпизодов с разными сюжетами. В первом сезоне антологии ужасов будет восемь серий.
В съемках картины примет участие Эндрю Линкольн, известный по главной роли в сериале «Ходячие мертвецы», Дженнифер Кент и Эсси Дэвис — звезды ужастика «Бабадук», и другие. Дата выхода шоу пока неизвестна.
Источник: http://rusjev.net/