Эндрю Линкольн снимется в экранизации рассказов Лавкрафта

Новый сериал получил название «Кунсткамера».





По своему типу проект будет напоминать шоу «Черное зеркало» и «Любовь, смерть и роботы», то есть состоять из не связанных между собой эпизодов с разными сюжетами. В первом сезоне антологии ужасов будет восемь серий.





В съемках картины примет участие Эндрю Линкольн, известный по главной роли в сериале «Ходячие мертвецы», Дженнифер Кент и Эсси Дэвис — звезды ужастика «Бабадук», и другие. Дата выхода шоу пока неизвестна.



