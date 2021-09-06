Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо – это и есть Франция. Легендарный актер умер на 89 году жизни. Среди самых известных ролей актера — фильм Профессионал, а всего в фильмографии Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором сыграл Бельмондо, стал Человек и его собака, вышедший в широкий прокат в 2009 году.
Корреспондент.net вспоминает легенду.
Как все начиналось
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Жан-Поль выбирал между профессиями спортсмена и актера, и только к 20 годам решил, что актёрство больше отвечает его запросам, чем спорт. Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После завершения обучения начал профессиональную карьеру на сцене. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме Мольер.
Всемирная слава
Всемирную известность 26-летнему Бельмондо принесла роль беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара На последнем дыхании.
До 1990-х годов Бельмондо считался одним из самых коммерчески успешных актёров Франции. Персонаж Жосс Бомон из фильма Профессионал (1981) стал одним из важнейших творческих достижений Бельмондо.
С 2001 по 2008 годы Бельмондо не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил Золотого льва за вклад в кинематограф.
Цитаты
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