Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо – это и есть Франция. Легендарный актер умер на 89 году жизни. Среди самых известных ролей актера — фильм Профессионал, а всего в фильмографии Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором сыграл Бельмондо, стал Человек и его собака, вышедший в широкий прокат в 2009 году.

Корреспондент.net вспоминает легенду.

Как все начиналось

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Жан-Поль выбирал между профессиями спортсмена и актера, и только к 20 годам решил, что актёрство больше отвечает его запросам, чем спорт. Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После завершения обучения начал профессиональную карьеру на сцене. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме Мольер.

Всемирная слава

Всемирную известность 26-летнему Бельмондо принесла роль беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара На последнем дыхании.

До 1990-х годов Бельмондо считался одним из самых коммерчески успешных актёров Франции. Персонаж Жосс Бомон из фильма Профессионал (1981) стал одним из важнейших творческих достижений Бельмондо.