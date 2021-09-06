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Кино
Новости кино
6 сентября 21, 19:32
Умер Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
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Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных во Франции и за ее пределами актеров, за свою жизнь он исполнил в общей сложности около сотни ролей.

Жан-Поль Бельмондо – это и есть Франция. Легендарный актер умер на 89 году жизни. Среди самых известных ролей актера — фильм Профессионал, а всего в фильмографии Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором сыграл Бельмондо, стал Человек и его собака, вышедший в широкий прокат в 2009 году.

Корреспондент.net вспоминает легенду.

Как все начиналось

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Жан-Поль выбирал между профессиями спортсмена и актера, и только к 20 годам решил, что актёрство больше отвечает его запросам, чем спорт. Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После завершения обучения начал профессиональную карьеру на сцене. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме Мольер.

Всемирная слава

Всемирную известность 26-летнему Бельмондо принесла роль беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара На последнем дыхании.

До 1990-х годов Бельмондо считался одним из самых коммерчески успешных актёров Франции. Персонаж Жосс Бомон из фильма Профессионал (1981) стал одним из важнейших творческих достижений Бельмондо.

С 2001 по 2008 годы Бельмондо не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил Золотого льва за вклад в кинематограф.

Цитаты

Искушение — это духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон.

Женщина — единственный подарок, который сам себя упаковывает.

Женщина, которая сдается слишком быстро, потом организует сопротивление методом диверсии.

Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных привычек.

Я живу настоящим моментом. И он прекрасен.

Надо идти своим путем. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему.
Korrespondent
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