Драму об украинской гимнастке выдвинули на Оскар

Швейцария выдвинула на соискание премии Оскар драму режиссера Эли Граппе Ольга об украинской гимнастке. Об этом 6 сентября сообщила в Facebook Украинская киноакадемия.





Отмечается, что фильм Граппе был создан в совместном производстве Франции, Швейцарии и Украины.





Действие ленты разворачивается в 2013 году. Главная героиня – 15-летняя гимнастка, должна выбрать между Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналистка освещает события Евромайдана.





Картина Ольга стала претендентом на включение в номинацию премии Оскар Лучший международный художественный фильм от Швейцарии.





Как объяснила секретарь Украинского оскаровского комитета Ольга Олещенко в комментарии Telegram-каналу Культурная Прачечная, по правилам кинопремии, фильмы снятые в сопроизводстве могут выдвигаться только от одной страны.





"От какой (страны) – это уже решают продюсеры между собой. От Украины его (фильм) подать не смогут", – подчеркнула она.



