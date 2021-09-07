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7 сентября 21, 14:40
Драму об украинской гимнастке выдвинули на Оскар
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Кинолента стала претендентом в номинацию Лучший международный художественный фильм от Швейцарии.
Швейцария выдвинула на соискание премии Оскар драму режиссера Эли Граппе Ольга об украинской гимнастке. Об этом 6 сентября сообщила в Facebook Украинская киноакадемия.

Отмечается, что фильм Граппе был создан в совместном производстве Франции, Швейцарии и Украины.

Действие ленты разворачивается в 2013 году. Главная героиня – 15-летняя гимнастка, должна выбрать между Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналистка освещает события Евромайдана.

Картина Ольга стала претендентом на включение в номинацию премии Оскар Лучший международный художественный фильм от Швейцарии.

Как объяснила секретарь Украинского оскаровского комитета Ольга Олещенко в комментарии Telegram-каналу Культурная Прачечная, по правилам кинопремии, фильмы снятые в сопроизводстве могут выдвигаться только от одной страны.

"От какой (страны) – это уже решают продюсеры между собой. От Украины его (фильм) подать не смогут", – подчеркнула она.


Источник: https://korrespondent.net/
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