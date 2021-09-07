Джоди Комер сыграет первую жену Наполеона

Как сообщает Variety, картина называется Kitbag, что переводится как "вещевой мешок" и отсылает к поговорке: "В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб". Проект будет сосредоточен на фигуре Наполеона и расскажет о его становлении в качестве императора и отношениях с супругой Жозефиной. Образ Бонапарта воплотит Хоакин Феникс ("Гладиатор" Ридли Скотта).





Джоди Комер также уже работала с Ридли Скоттом в исторической драме "Последняя дуэль".





Съемки стартуют ближе к новому году, так как сейчас Комер снимается в четвертом сезоне сериала "Убивая Еву".





Даты выхода у проекта Kitbag пока нет.



