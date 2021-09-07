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7 сентября 21, 15:06
Джоди Комер сыграет первую жену Наполеона
Джоди Комер
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Британская актриса Джоди Комер, известная по роли наемницы в сериале "Убивая Еву", сыграет Жозефину Богарне, императрицу Франции и первую жену Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта.
Как сообщает Variety, картина называется Kitbag, что переводится как "вещевой мешок" и отсылает к поговорке: "В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб". Проект будет сосредоточен на фигуре Наполеона и расскажет о его становлении в качестве императора и отношениях с супругой Жозефиной. Образ Бонапарта воплотит Хоакин Феникс ("Гладиатор" Ридли Скотта).

Джоди Комер также уже работала с Ридли Скоттом в исторической драме "Последняя дуэль".

Съемки стартуют ближе к новому году, так как сейчас Комер снимается в четвертом сезоне сериала "Убивая Еву".

Даты выхода у проекта Kitbag пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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