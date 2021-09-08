Премьеру «Венома 2» снова перенесли

Так случилось и с продолжением истории об антигерое, фильмом «Веном 2».





До недавнего времени в СМИ появлялась информация, что картина с Томом Харди выйдет на экраны 15 октября, и это окончательная дата, которую шоураннеры не планируют переносить.





Однако теперь оказалось, что мы увидим «Венама 2» намного раньше, уже 1 октября.





Причиной переноса премьеры называют успех в прокате другого фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Киностудия планирует извлечь выгоду из повышенного интереса к киновселенной, пишет Deadline.





Выход картины в середине октября добавил бы «Веному 2» сильного соперника в кинотеатрах в виде очередной части «Бондианы» «Не время умирать», с которой бы он столкнулся во второй уик-энд проката.





Напомним, что первая часть «Венома» стала самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности». Фильм собрал в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн.



