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8 сентября 21, 11:45
Названа дата выхода трейлера фильма "Матрица 4"
Матрица 4
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Киностудия Warner Bros. представила промо-ролик, анонсирующий дату выхода первого трейлера фантастического боевика "Матрица 4: Возрождение", в котором будет продолжена история мира, находящегося под контролем машин, начатая в культовом фильме 1999 года.
Видео, опубликованное на официальном канале студии в Twitter указывает на 9 сентября 2021 года. Также на сайте проекта все его поклонники могут выбрать красную или синюю пилюлю и получить доступ к отдельным кадрам и фрагментам трейлера, которые меняются в зависимости от времени захода.

Ранее стало известно, что у главного героя оригинальной трилогии Нео не останется воспоминаний о его противостоянии с Матрицей и Агентами. Более того, при встрече с Тринити он не узнает даже ее. Однако в его жизни появится человек, способный раскрыть ему правду.

В картине, режиссером которой выступила Лана Вачовски, снимались Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра и другие актеры. 

Релиз состоится в декабре 2021 года одновременно в прокате и стриминге HBO Max.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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