Названа дата выхода трейлера фильма "Матрица 4"

Видео, опубликованное на официальном канале студии в Twitter указывает на 9 сентября 2021 года. Также на сайте проекта все его поклонники могут выбрать красную или синюю пилюлю и получить доступ к отдельным кадрам и фрагментам трейлера, которые меняются в зависимости от времени захода.





Ранее стало известно, что у главного героя оригинальной трилогии Нео не останется воспоминаний о его противостоянии с Матрицей и Агентами. Более того, при встрече с Тринити он не узнает даже ее. Однако в его жизни появится человек, способный раскрыть ему правду.





В картине, режиссером которой выступила Лана Вачовски, снимались Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра и другие актеры.





Релиз состоится в декабре 2021 года одновременно в прокате и стриминге HBO Max.



