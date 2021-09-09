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9 сентября 21, 12:47
«Воин» с Томом Харди получит продолжение в формате сериала
Планами он поделился в интервью Discussing Films по случаю десятилетия фильма.
Оригинал вышел в 2011 году и рассказывал о двух братьях, которые встретились на ринге ММА.
По словам постановщика, сериал не будет прямым продолжением сюжета, а расскажет о четырех новых персонажах, но в нем сохранится дух оригинальной ленты. Одну из главных ролей уже получил боец UFC Дэниэл Кормье. В сериале хотят раскрыть темы бедности, различных зависимостей, а также ментального здоровья.
Сейчас для премьеры шоу выбирают стриминговый сервис, но точной даты релиза нет.
Источник: https://skeptik.com.ua/