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9 сентября 21, 12:47
«Воин» с Томом Харди получит продолжение в формате сериала
«Воин» с Томом Харди
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Гэвин ОʼКоннор, режиссер знаменитого фильма «Воин» с Томом Харди и Джоэлем Эдгертоном, планирует снять продолжение картины в виде сериала.
Планами он поделился в интервью Discussing Films по случаю десятилетия фильма.

Оригинал вышел в 2011 году и рассказывал о двух братьях, которые встретились на ринге ММА.

По словам постановщика, сериал не будет прямым продолжением сюжета, а расскажет о четырех новых персонажах, но в нем сохранится дух оригинальной ленты. Одну из главных ролей уже получил боец UFC Дэниэл Кормье. В сериале хотят раскрыть темы бедности, различных зависимостей, а также ментального здоровья.

Сейчас для премьеры шоу выбирают стриминговый сервис, но точной даты релиза нет.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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