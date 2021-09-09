«Воин» с Томом Харди получит продолжение в формате сериала

Планами он поделился в интервью Discussing Films по случаю десятилетия фильма.





Оригинал вышел в 2011 году и рассказывал о двух братьях, которые встретились на ринге ММА.





По словам постановщика, сериал не будет прямым продолжением сюжета, а расскажет о четырех новых персонажах, но в нем сохранится дух оригинальной ленты. Одну из главных ролей уже получил боец UFC Дэниэл Кормье. В сериале хотят раскрыть темы бедности, различных зависимостей, а также ментального здоровья.





Сейчас для премьеры шоу выбирают стриминговый сервис, но точной даты релиза нет.



