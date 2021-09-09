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9 сентября 21, 12:49
Первый трейлер фильма "Остров Бергмана"
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Компания IFC Films опубликовала первый трейлер фильма "Остров Бергмана" (Bergman Island) с Тимом Ротом, Мией Васиковской и Вики Крипс.
Режиссером выступила лауреат Берлинского кинофестиваля Миа Хансен-Леве ("Эдем").

Сюжет рассказывает о творческом кризисе супружеской пары кинематографистов, которые уезжают на остров Форе у побережья Швеции в поисках вдохновения. Они намерены написать сценарии собственных фильмов, "но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться". Фильм назван в честь режиссера Ингмара Бергмана. Он жил и снимал некоторые свои фильмы на этом острове.

В прокат "Остров Бергмана" должен выйти 15 октября.


Источник: https://www.bagnet.org/
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