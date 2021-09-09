Первый трейлер фильма "Остров Бергмана"

Режиссером выступила лауреат Берлинского кинофестиваля Миа Хансен-Леве ("Эдем").





Сюжет рассказывает о творческом кризисе супружеской пары кинематографистов, которые уезжают на остров Форе у побережья Швеции в поисках вдохновения. Они намерены написать сценарии собственных фильмов, "но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться". Фильм назван в честь режиссера Ингмара Бергмана. Он жил и снимал некоторые свои фильмы на этом острове.





В прокат "Остров Бергмана" должен выйти 15 октября.



