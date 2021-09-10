Вышел трейлер новой «Матрицы»

В «Воскрешении» к своим ролям вернулась главная троица, и вот как она изменилась за 21 год с выхода первой части.





«Матрица: Воскрешение» продолжает историю хакера Томаса Андерсона, известного под ником Нео. Заметно постаревший программист живёт в «реальном» мире, ходит на терапию и, судя по трейлеру, забыл о том, что он — избранный. Но призраки прошлого его не покидают. Герой встречает и Тринити, и Морфеуса, и других повстанцев.





В трейлере играет песня White Rabbit группы Jefferson Airplane. Это тоже своего рода пасхалка. Так режиссёры намекают на белого кролика, за которым, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, последовал Нео ещё в первом фильме.





В «Матрице» 2021 года заметно обновился актёрский состав. К касту присоединились Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит, а также Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.





Для предыдущих частей «Матрицы» писали сценарий Лана и Лилли Вачовски, они же были и режиссёрами. В этот раз постановщицей стала одна Лана. Она написала сценарий вместе с Александром Хемоном и писателем Дэвидом Митчеллом.





По всему миру релиз «Воскрешения» запланирован на 22 декабря 2021 года.



