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10 сентября 21, 12:41
Вышел трейлер новой «Матрицы»
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Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой части «Матрицы».
В «Воскрешении» к своим ролям вернулась главная троица, и вот как она изменилась за 21 год с выхода первой части.

«Матрица: Воскрешение» продолжает историю хакера Томаса Андерсона, известного под ником Нео. Заметно постаревший программист живёт в «реальном» мире, ходит на терапию и, судя по трейлеру, забыл о том, что он — избранный. Но призраки прошлого его не покидают. Герой встречает и Тринити, и Морфеуса, и других повстанцев.

В трейлере играет песня White Rabbit группы Jefferson Airplane. Это тоже своего рода пасхалка. Так режиссёры намекают на белого кролика, за которым, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, последовал Нео ещё в первом фильме.

В «Матрице» 2021 года заметно обновился актёрский состав. К касту присоединились Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит, а также Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.

Для предыдущих частей «Матрицы» писали сценарий Лана и Лилли Вачовски, они же были и режиссёрами. В этот раз постановщицей стала одна Лана. Она написала сценарий вместе с Александром Хемоном и писателем Дэвидом Митчеллом.

По всему миру релиз «Воскрешения» запланирован на 22 декабря 2021 года.


Источник: https://u-news.com.ua/
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