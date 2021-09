Николас Кейдж сыграет сразу в двух вестернах

Первый получил название "The Old Way" ("Старым путем" или "По старинке"). В нем Кейдж сыграет бывшего стрелка, известного на весь Дикий Запад, который открыл магазинчик и зажил тихой жизнью с женой и дочерью. Но трагедия вынуждает его вновь взяться за оружие.





Второй — "Butcher’s Crossing" ("Путь мясника"). В ней актер перевоплотится в охотника на бизонов.





Съемки обоих проектов пройдут в Монтане практически одновременно.





Отметим, что недавно Николас Кейдж получил очень высокие оценки от критиков за игру в артхаусной драме "Свинья".