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10 сентября 21, 12:43
Николас Кейдж сыграет сразу в двух вестернах
Николас Кейдж
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Актер подписался на участие сразу в двух вестернах. В обоих проектах Кейджу досталась главная роль.
Первый получил название "The Old Way" ("Старым путем" или "По старинке"). В нем Кейдж сыграет бывшего стрелка, известного на весь Дикий Запад, который открыл магазинчик и зажил тихой жизнью с женой и дочерью. Но трагедия вынуждает его вновь взяться за оружие.

Второй — "Butcher’s Crossing" ("Путь мясника"). В ней актер перевоплотится в охотника на бизонов.

Съемки обоих проектов пройдут в Монтане практически одновременно.

Отметим, что недавно Николас Кейдж получил очень высокие оценки от критиков за игру в артхаусной драме "Свинья".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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