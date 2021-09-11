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11 сентября 21, 12:13
Фильм "Вечные" назван самым ожидаемым кинопроектом осени
Вечные
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Экранизация комиксов Marvel "Вечные" оказалась самым ожидаемым зрителями фильмом осеннего сезона.
Таковы результаты опроса, проведенного крупнейшим в мире продавцом электронных билетов в кино - компанией Fandango.

На втором месте финишировал юбилейный эпизод "бондианы" под названием "Не время умирать", а третье занял фантастический боевик "Дюна", основанный на знаменитом романе писателя Фрэнка Герберта. В пятерку лидеров также вошли "Охотники за привидениями 3: Наследники" и еще один фильм по мотивам комиксов Marvel - "Веном 2". В опросе приняли участие более полутора тысяч клиентов Fandango.

Отметим, что компания Disney, видимо, ориентируясь на свою собственную статистику, а также очень успешный старт в прокате ленты "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" приняла решение отказаться от гибридной схемы выпуска "Вечных". Картина будет эксклюзивно представлена в прокате в течение 45-дней и лишь затем выйдет на различных цифровых платформах, прежде всего собственном стриминге Disney.

Зрители смогут оценить новую работу лауреата премии Американской Киноакадемии Хлои Чжао в начале ноября 2021 года. Фильм будет демонстрироваться в различных форматах, в том числе и премиальных.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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