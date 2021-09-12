Названы победители Венецианского кинофестиваля

Главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев" достался картине "Событие" французского режиссера Одри Диван. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщается в Twitter фестиваля.









Кадр из фильма L'évènement







"Серебряного льва" присудили Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Гран-при удостоен Паоло Соррентино, снявший ленту "Рука бога".





Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за работу в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Награду за лучшую мужскую роль получил Джон Аркилла, сыгравший в картине "На работе: пропавшие 8" Эрика Матти.





Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм "Исчезнувшая дочь".





Специальный приз жюри — Il buco (Микеланджело Фраммартино).

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Филиппо Скотти ("Рука бога").

В прошлом году главную триумфатором Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором снялась Френсис Макдорманд.





Украину представляли три фильма: "Блик" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и совместная работа украинских, чешских и словацких кинематографистов - "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша. Собственно последний фильм получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".





Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м "Оскар" за фильм "Паразиты". Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.





В Основном конкурсе в этом году был представлен 21 фильм.





В течении прошедших десяти дней Венеция принимала сотни голливудских и европейских звезд. среди них были Пенелопа Крус, которая представляла на фестивале драму "Параллельные матери", Кирстен Данст, Мэгги и Джейк Джилленхолл, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые впервые после воссоединения вместе появились на красной дорожке, и многие другие.











Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images





