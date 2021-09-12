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12 сентября 21, 10:04
Названы победители Венецианского кинофестиваля
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Завершился 78-й Венецианский кинофестиваль, в программу которого попали три киноленты, которые представляли Украину.
Главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев" достался картине "Событие" французского режиссера Одри Диван. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщается в Twitter фестиваля.


Кадр из фильма L'évènement

"Серебряного льва" присудили Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Гран-при удостоен Паоло Соррентино, снявший ленту "Рука бога".

Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за работу в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Награду за лучшую мужскую роль получил Джон Аркилла, сыгравший в картине "На работе: пропавшие 8" Эрика Матти.

Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм "Исчезнувшая дочь".

Специальный приз жюри — Il buco (Микеланджело Фраммартино).

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Филиппо Скотти ("Рука бога").

В прошлом году главную триумфатором Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором снялась Френсис Макдорманд.

Украину представляли три фильма: "Блик" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и совместная работа украинских, чешских и словацких кинематографистов - "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша. Собственно последний фильм получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".

Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м "Оскар" за фильм "Паразиты". Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

В Основном конкурсе в этом году был представлен 21 фильм.

В течении прошедших десяти дней Венеция принимала сотни голливудских и европейских звезд. среди них были Пенелопа Крус, которая представляла на фестивале драму "Параллельные матери", Кирстен Данст, Мэгги и Джейк Джилленхолл, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые впервые после воссоединения вместе появились на красной дорожке, и многие другие.


Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images

Источник: https://korrespondent.net/
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