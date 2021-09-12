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12 сентября 21, 11:40
Съемки "Миссии невыполнимой 7" завершены
Миссия невыполнима 7
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Съемки шпионского боевика "Миссия невыполнима 7" завершены. Об этом проинформировал на своей официальной странице в Instagram режиссер Кристофер МакКуорри.
Он поблагодарил всех участников проекта.

"Все, что вам нужно, - это хорошие люди. За наш неукротимый, неудержимый, неумолимый актерский состав и команду: Даже при самых благоприятных обстоятельствах это должно было быть почти невозможно. Даже увидев конечный результат, мы не можем поверить в то, чего вы достигли. Слова никогда не смогут адекватно выразить нашу благодарность и восхищение - не только вам, но и вашим близким. Вы лучшие в мире", - гласила подпись под снимком, запечатлевшим самого постановщика и исполнителя главной роли Тома Круза.

Отметим, что производство столкнулось с рядом проблем, самой серьезной из которых стали многочисленные задержки из-за пандемии коронавируса. Также студия Paramount подавала в суд на страховую компанию, которая обслуживала проект, обвинив последнюю в нарушении условий контракта.

Релиз картины несколько раз переносился. На момент публикации данной заметки он был намечен на конец сентября 2022 года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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