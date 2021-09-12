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12 сентября 21, 11:42
Объявлена дата выхода в прокат фильма "Русалочка"
Русалочка
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Киностудия Disney отложила выпуск фильма "Русалочка", основанного на знаменитой сказке и одноименном полнометражном мультфильме.
Он будет представлен зрителям 26 мая 2023 года, несмотря на то, что съемки завершились еще летом 2021 года.

Главную роль исполнила участница ритм-энд-блюз дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли. В картине также задействованы Джейкоб Тремблэ, Аквафина, Мелисса МакКарти, Хавьер Бардем и другие артисты. "Этот проект сделал меня намного сильнее, чем я когда-либо представляла, мне очень повезло, что в актерском составе есть такие милые и талантливые люди", - прокомментировала она, добавив, что фильм "был сделан с большой любовью", - говорила Бэйли на своем канале в Instagram.

Ранее студия Walt Disney выпустила несколько лент, основанных на собственной анимационной классике среди которых "Красавица и чудовище", "Золушка", "Малефисента", "Книга джунглей", а также "Аладдин" и "Дамбо".

Также стало известно, что 2023 год станет рекордным для дочерней структуры Disney - Marvel по числу выпущенных в прокат фильмов. Студия зарезервировала пять дат премьер для своих проектов, в том числе для трех безымянных пока фильмов - 28 июля, 6 октября и 10 ноября 2023 года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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