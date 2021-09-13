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13 сентября 21, 13:12
Лауреаты премии "Creative Arts Emmys"
В Лос-Анджелесе в субботу, 12 сентября 2021 года, состоялась первая часть церемонии вручения премии "Creative Arts Emmys", которая присуждается за достижения в телеиндустрии в "технических" категориях, таких как музыка, звук, грим, костюмы, монтаж, визуальные эффекты, кастинг и тому подобное.
Это торжественное мероприятие традиционно проводится за неделю до главной премии "Эмми", которая в этом году состоится 19 сентября 2021 года.
Победителями "Creative Arts Emmys" стали:
"Лучшая операторская работа в мини-сериале, антологии или телефильме" — "Ход королевы"
"Лучшая операторская работа в многокамерном сериале" — "Музыка в наших сердцах"
"Лучшая операторская работа в однокамерном получасовом сериале" — "Мандалорец"
"Лучшая операторская работа в однокамерном часовом сериале" — "Корона"
"Лучший дизайн костюмов в сериале о современности" — "Поза"
"Лучший дизайн причесок в сериале о современности" — "Поза"
"Лучший грим в сериале о современности" — "Поза"
"Лучший дизайн костюмов в фэнтезийном или научно-фантастическом сериале" — "Ванда/Вижн"
"Лучший дизайн заглавных титров" - "Птичка господа милосердного"
"Лучший монтаж в многокамерном комедийном сериале" — "Коннеры"
"Лучший дизайн причесок в историческом сериале" — "Бриджертоны"
"Лучший дизайн костюмов в историческом сериале" — "Ход королевы"
"Лучший грим в историческом сериале" — "Ход королевы"
"Лучшая работа художника-постановщика в сериале о современности" — "Мейр из Исттауна"
"Лучшая работа художника-постановщика в историческом или фэнтезийном сериале" — "Ход королевы"
"Лучшая работа художника-постановщика в получасовом сериале" — "Ванда/Вижн"
"Лучший накладной грим" - "Мандалорец"
"Лучший монтаж в однокамерном комедийном сериале" — "Тед Лассо"
"Лучший монтаж в однокамерном драматическом сериале" — "Корона"
"Лучший монтаж в однокамерном мини-сериале, антологии или телефильме" — "Ход королевы"
"Лучший монтаж звука в получасовом сериале" — "Любовь, смерть и роботы"
"Лучший монтаж звука в часовом сериале" — "Страна Лавкрафта"
"Лучший монтаж звука в мини-сериале, антологии или телефильме — "Ход королевы"
Источник: https://www.kinonews.ru/