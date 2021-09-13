Лауреаты премии "Creative Arts Emmys"

Это торжественное мероприятие традиционно проводится за неделю до главной премии "Эмми", которая в этом году состоится 19 сентября 2021 года.





Победителями "Creative Arts Emmys" стали:





"Лучшая операторская работа в мини-сериале, антологии или телефильме" — "Ход королевы"





"Лучшая операторская работа в многокамерном сериале" — "Музыка в наших сердцах"





"Лучшая операторская работа в однокамерном получасовом сериале" — "Мандалорец"





"Лучшая операторская работа в однокамерном часовом сериале" — "Корона"





"Лучший дизайн костюмов в сериале о современности" — "Поза"





"Лучший дизайн причесок в сериале о современности" — "Поза"





"Лучший грим в сериале о современности" — "Поза"





"Лучший дизайн костюмов в фэнтезийном или научно-фантастическом сериале" — "Ванда/Вижн"





"Лучший дизайн заглавных титров" - "Птичка господа милосердного"





"Лучший монтаж в многокамерном комедийном сериале" — "Коннеры"





"Лучший дизайн причесок в историческом сериале" — "Бриджертоны"





"Лучший дизайн костюмов в историческом сериале" — "Ход королевы"





"Лучший грим в историческом сериале" — "Ход королевы"





"Лучшая работа художника-постановщика в сериале о современности" — "Мейр из Исттауна"





"Лучшая работа художника-постановщика в историческом или фэнтезийном сериале" — "Ход королевы"





"Лучшая работа художника-постановщика в получасовом сериале" — "Ванда/Вижн"





"Лучший накладной грим" - "Мандалорец"





"Лучший монтаж в однокамерном комедийном сериале" — "Тед Лассо"





"Лучший монтаж в однокамерном драматическом сериале" — "Корона"





"Лучший монтаж в однокамерном мини-сериале, антологии или телефильме" — "Ход королевы"





"Лучший монтаж звука в получасовом сериале" — "Любовь, смерть и роботы"





"Лучший монтаж звука в часовом сериале" — "Страна Лавкрафта"





"Лучший монтаж звука в мини-сериале, антологии или телефильме — "Ход королевы"



