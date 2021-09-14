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14 сентября 21, 13:30
Трейлер сериала от Marvel «Соколиный глаз»
В новом тв-шоу будет рассказано, как Клинт Бартон готовит вместо себя свою преемницу Кейт Бишоп. У неё нет сверхспособностей, поэтому приходится обучаться ловкости и меткости у своего наставника.
Джереми Реннер вернётся к роли Соколиного глаза. Хейли Стейнфилд сыграет его преемницу. Помимо этого в актерском составе звучат такие имена, как Флоренс Пью, Вера Фармига, Зан Маккларнон и другие.
Выход сериала «Соколиный глаз» состоится 24 ноября на Disney+.
Источник: https://socportal.info/