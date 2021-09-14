Трейлер сериала от Marvel «Соколиный глаз»

В новом тв-шоу будет рассказано, как Клинт Бартон готовит вместо себя свою преемницу Кейт Бишоп. У неё нет сверхспособностей, поэтому приходится обучаться ловкости и меткости у своего наставника.





Джереми Реннер вернётся к роли Соколиного глаза. Хейли Стейнфилд сыграет его преемницу. Помимо этого в актерском составе звучат такие имена, как Флоренс Пью, Вера Фармига, Зан Маккларнон и другие.





Выход сериала «Соколиный глаз» состоится 24 ноября на Disney+.



