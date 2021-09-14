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14 сентября 21, 13:45
Энди Серкис сыграет в фильме по мотивам сериала "Лютер"
Энди Серкис
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Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в мировой кинематограф Энди Серкис и номинантка на премию "Оскар" Синтиа Эриво ("Гарриет") сыграют ключевые роли в полнометражном фильме "Лютер", который является продолжением знаменитого британского сериала "Лютер" с Идрисом Эльбой в главной роли.
Совместным производством картины занимаются Netflix и BBC. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Нил Кросс, создавший оригинальное шоу, выходившее с 2010 года и насчитывающее пять коротких сезонов, написал сценарий к фильму. Джэми Пэйн, режиссер последнего сезона, состоявшего из четырех эпизодов, займет кресло постановщика. Съемки начнутся в ноябре текущего года.

Центральный персонаж сериала, старший инспектор лондонской полиции Джон Лютер (Эльба) Лютер, настолько одержим своей работой, что готов пойти на самые отчаянные меры и нарушить самые строгие правила. Для Эльбы роль стала знаковой, принеся ему множество телевизионных наград, в том числе, "Золотой глобус", а также номинацию на "Эмми".

В фильме Лютеру придется столкнуться с двойной угрозой. Эриво исполнит роль детектива, заклятого врага Лютера, а Серкис - главного злодея.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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