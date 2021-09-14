Энди Серкис сыграет в фильме по мотивам сериала "Лютер"

Совместным производством картины занимаются Netflix и BBC. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Нил Кросс, создавший оригинальное шоу, выходившее с 2010 года и насчитывающее пять коротких сезонов, написал сценарий к фильму. Джэми Пэйн, режиссер последнего сезона, состоявшего из четырех эпизодов, займет кресло постановщика. Съемки начнутся в ноябре текущего года.





Центральный персонаж сериала, старший инспектор лондонской полиции Джон Лютер (Эльба) Лютер, настолько одержим своей работой, что готов пойти на самые отчаянные меры и нарушить самые строгие правила. Для Эльбы роль стала знаковой, принеся ему множество телевизионных наград, в том числе, "Золотой глобус", а также номинацию на "Эмми".





В фильме Лютеру придется столкнуться с двойной угрозой. Эриво исполнит роль детектива, заклятого врага Лютера, а Серкис - главного злодея.



