Бандерас и Болдуин выбыли из проекта о Lamborghini

Главную роль должен был исполнить Бандерас, предполагалось, что его американский коллега сыграет Энцо Феррари.





В качестве причины в обоих случаях указывается участие в других фильмах и конфликт съемочных графиков. Так же стало известно, что новым исполнителем роли Ламборгини станет Фрэнк Грилло, знакомый зрителям по фильму "Первый мститель 2: Другая война".





Биографическая драма будет основана на книге “Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale", автором которой был сын Ламборгини Тонино. Фильм охватит всю жизнь Ферруччо Ламборгини, начиная с того момента, когда он начал производить тракторы, а затем и военные автомобили во время Второй мировой войны, и заканчивая эрой роскошных суперкаров. Он также будет посвящен его личной жизни и романтическим отношениям, а также его соперничеству с Феррари. Ламборгини скончался в 1993 году в возрасте 76 лет.





Отметим, что впервые о намерении экранизировать это произведение стало известно еще в 2017 году, тогда же Бандерас и Болдуин согласились сыграть титульные роли.



