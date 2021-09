Warner Bros. снимет новую версию "Телохранителя"

Обладатель премии Tonny Мэттью Лопез получил задание подготовить сценарий картины.





Напомним, что в оригинальной ленте 1992 года выпуска сюжет строился вокруг популярной певицы и бывшего агента Секретной службы, который согласился оберегать ее от назойливого поклонника. Отношения двух главных героев постепенно перерастают в большое чувство. В картине прозвучали сразу несколько очень популярных в начале 90-х музыкальных хитов в исполнении Хьюстон, в том числе знаменитая песня "I Will Always Love You".





"Телохранителю" сопутствовал и большой финансовый успех. При скромном производственном бюджете в 25 миллионов долларов его мировые сборы превысили 400 миллионов, что сделало его одним из самых кассовых кинопроектов студии своего времени.





Сроки работ над новым вариантом пока не утверждены, неизвестно также, кто исполнит титульные роли. Отметим, что впервые от намерении Warner Bros. переосмыслить свою классику было объявлено еще в 2011 году, но тогда проект застрял на ранних стадиях подготовки.