Махершала Али сыграет с Джулией Робертс

В основе будущего фильма лежит одноименный роман Румана Алама, который был опубликован в октябре 2020-го, попал в число финалистов Национальной книжной премии и был признан книгой года целым рядом изданий — The Washington Post, NPR, Time, Esquire, Elle. Книгу превратил в сценарий создатель «Мистера Робота» Сэм Исмаил, он же займет режиссерское кресло.





В центре сюжета — две семьи (белая и афроамериканская), которые в силу обстоятельств оказались в одном доме в сельской глуши. Здесь им приходится пережидать что-то вроде апокалипсиса: телевидение, радио, интернет и мобильная связь вдруг пропали, где-то вдали слышны отголоски взрывов, животные покинули насиженные места. Все это накаляет обстановку и обостряет отношения между вчерашними незнакомцами, вынужденными делить кров: в итоге между героями начинают возникать разногласия — в том числе и на расовой почве.





С датой начала съемок и премьеры Исмаил и Netflix пока не определились.



