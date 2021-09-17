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17 сентября 21, 13:46
Махершала Али сыграет с Джулией Робертс
Махершала Али
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У Джулии Робертс в драме Netflix «Оставь мир позади» (Leave the World Behind) будет новый партнер — ранее подписавшийся на главную роль в фильме Дензел Вашингтон выбыл из проекта, а на его место пришел обладатель двух «Оскаров» Махершала Али.
В основе будущего фильма лежит одноименный роман Румана Алама, который был опубликован в октябре 2020-го, попал в число финалистов Национальной книжной премии и был признан книгой года целым рядом изданий — The Washington Post, NPR, Time, Esquire, Elle. Книгу превратил в сценарий создатель «Мистера Робота» Сэм Исмаил, он же займет режиссерское кресло.

В центре сюжета — две семьи (белая и афроамериканская), которые в силу обстоятельств оказались в одном доме в сельской глуши. Здесь им приходится пережидать что-то вроде апокалипсиса: телевидение, радио, интернет и мобильная связь вдруг пропали, где-то вдали слышны отголоски взрывов, животные покинули насиженные места. Все это накаляет обстановку и обостряет отношения между вчерашними незнакомцами, вынужденными делить кров: в итоге между героями начинают возникать разногласия — в том числе и на расовой почве.

С датой начала съемок и премьеры Исмаил и Netflix пока не определились.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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