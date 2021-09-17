Кристофер Нолан снимет фильм о создателе атомной бомбы

Фильм расскажет не только о выдающемся физике, но и о самом процессе создания атомного оружия в годы Второй мировой войны. Ранее Нолан уже обращался к эпохе Второй мировой — в 2017-м он снял военную драму «Дюнкерк».





В настоящий момент режиссер ведет переговоры с представителями крупных студий — всех, кроме Warner Bros., с которой Нолан недавно прекратил многолетнее сотрудничество из-за несогласия с прокатной политикой в период пандемии. Напомним, что постановщика, как и многих его коллег, не устроило решение руководства WB выпускать картины одновременно в театральный прокат и на стримере HBO Max.





Последним совместным проектом Нолана и «Уорнеров» был «Довод» — фильм вышел в кинотеатрах в разгар пандемии COVID-19 и стал самым кассовым оригинальным американским релизом 2020 года в мировом прокате с суммой $363,7 млн.



