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17 сентября 21, 13:47
Кристофер Нолан снимет фильм о создателе атомной бомбы
Кристофер Нолан и камера IMAX
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Режиссер «Начала», «Интерстеллара» и «Довода» определился со своим следующим проектом, и на этот раз не планируется ничего фантастического — Кристофер Нолан снимет картину о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
Фильм расскажет не только о выдающемся физике, но и о самом процессе создания атомного оружия в годы Второй мировой войны. Ранее Нолан уже обращался к эпохе Второй мировой — в 2017-м он снял военную драму «Дюнкерк».

В настоящий момент режиссер ведет переговоры с представителями крупных студий — всех, кроме Warner Bros., с которой Нолан недавно прекратил многолетнее сотрудничество из-за несогласия с прокатной политикой в период пандемии. Напомним, что постановщика, как и многих его коллег, не устроило решение руководства WB выпускать картины одновременно в театральный прокат и на стримере HBO Max.

Последним совместным проектом Нолана и «Уорнеров» был «Довод» — фильм вышел в кинотеатрах в разгар пандемии COVID-19 и стал самым кассовым оригинальным американским релизом 2020 года в мировом прокате с суммой $363,7 млн.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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