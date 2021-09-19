"Дюна" стартовала без рекордов в международном прокате

Выйдя на полутора десятках рынков, он собрал всего 8,4 миллиона долларов.





Так, в Италии, где во время Венецианского кинофестиваля его премьера завершилась овацией, "Дюна" смогла заработать в первый день лишь 500 тысяч долларов, и это оказался третий результат года. Около 680 тысяч долларов было на счету ленты в дебютный день в Германии.





Лучше всего на европейском рынке картину приняли французские зрители. В этой стране "Дюна" стартовала с результатом 1,55 миллиона долларов.





Напомним, что в России экранизации одноименного романа также не удалось установить стартовый рекорд года. В свой первый день она собрала 100 миллионов рублей, так и не сумев потеснить фильм по мотивам популярной видеоигры "Мортал Комбат". В ближайшее время "Дюна" стартует во множестве других стран.





Американским зрителям предстоит запастись терпением. Фильм дебютирует в США во время кинофестиваля в Нью-Йорке 7 октября, а полноценный релиз состоится лишь 22 октября, причем, произойдет он одновременно в прокате и стриминге HBO Max.



