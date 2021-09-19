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19 сентября 21, 13:02
На Netflix состоялась премьера фильма «Это всё он»
Скорее всего, ты помнишь ромком «Это всё она» (1998) с Фредди Принцем младшим и Рэйчел Ли Кук.
А спустя 23 года Netflix решился выпустить ремейк картины о сердцееде, который пытается сделать из дурнушки королеву бала.
Только на этот раз все случится наоборот! На Netflix состоялась премьера фильма «Это всё он».
Теперь популярная девушка-имиджмейкер (которую сыграла звезда TikTok Эддисон Рэй) на спор берется превратить невзрачного одноклассника (его сыграл актёр «Кобры Кай» Тэннер Бьюкэнэн) в короля выпускного бала.
Источник: https://showdream.org/