Скорее всего, ты помнишь ромком «Это всё она» (1998) с Фредди Принцем младшим и Рэйчел Ли Кук.





А спустя 23 года Netflix решился выпустить ремейк картины о сердцееде, который пытается сделать из дурнушки королеву бала.





Только на этот раз все случится наоборот! На Netflix состоялась премьера фильма «Это всё он».





Теперь популярная девушка-имиджмейкер (которую сыграла звезда TikTok Эддисон Рэй) на спор берется превратить невзрачного одноклассника (его сыграл актёр «Кобры Кай» Тэннер Бьюкэнэн) в короля выпускного бала.



