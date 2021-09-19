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19 сентября 21, 13:10
Меган Фокс и Тайсон Риттер остановят Бонни и Клайда
Картина о двух самым популярных преступниках - Бонни и Клайде, снятая Чад. А. Верди, представляет собой новый взгляд на знаменитую историю.
Фильм будет рассказывать о двух безумно влюбленных одноименных преступниках, которые нацелены на ограбление процветающего казино, которым управляет криминальный авторитет Алана, которую сыграет Фокс, и ее глава службы безопасности (Риттер).
Кастинг на роль Бонни и Клайда пока продолжается. Дата премьеры фильма неизвестна.
Источник: https://kinoafisha.ua/