Меган Фокс и Тайсон Риттер остановят Бонни и Клайда

Картина о двух самым популярных преступниках - Бонни и Клайде, снятая Чад. А. Верди, представляет собой новый взгляд на знаменитую историю.





Фильм будет рассказывать о двух безумно влюбленных одноименных преступниках, которые нацелены на ограбление процветающего казино, которым управляет криминальный авторитет Алана, которую сыграет Фокс, и ее глава службы безопасности (Риттер).





Кастинг на роль Бонни и Клайда пока продолжается. Дата премьеры фильма неизвестна.



