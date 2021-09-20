Объявлены победители премии Эмми-2021

В Лос-Анджелесе в ночь на 20 сентября прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии Эмми. Ее результаты были опубликованы на официальном сайте мероприятия.

В этом году больше всего наград собрал драматический сериал Корона, повествующий о жизни британской королевской семьи.

Так, байопик победил в номинации Лучший драматический сериал, а исполнители главных ролей – Джош О'Коннор (принц Чарльз) и Оливия Колман (Елизавета II) – признаны лучшими актерами драматического сериала.

Сыгравшие Маргарет Тэтчер и принца Филиппа Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис стали лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Кроме того, Эмми за режиссуру и сценарий Короне принесли Джессика Хоббс и Питер Морган.

Лучшим мини-сериалом стал Ход королевы. Также награды удостоился его режиссер Скотт Фрэнк.

Лучшими актерами в мини-сериале стали Юэн Макгрегор (Холстон) и Кейт Уинслет (Мейр из Исттауна). Приз за лучшие роли второго плана в мини-сериале получили актеры Эван Питерс и Джулианна Николсон (Мейр из Исттауна).

В номинации Лучший комедийный сериал победил Тед Лассо об успешном тренере по американскому футболу, которого новая владелица малоизвестного английского футбольного клуба хочет использовать в своих коварных планах, но терпит фиаско.

Лучшим актером комедийного сериала признан Джейсон Судейкис (Тед Лассо), актрисой – Джин Смарт (Хитрости). Лучшими комедийными актерами второго плана стали Бретт Голдстейн и Ханна Уэддингем (Тед Лассо).

Напомним, лидерами по числу номинаций стали сериалы Корона и Мандалорец – они были представлены в 24 категориях.

Эмми – американская премия, которую считают телевизионным эквивалентом Оскара (для кино), Грэмми (для музыки) и Тони (для театра). Она вручается Академией телевизионных искусств и наук, основанной в 1946 году.











































