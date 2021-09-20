Первый тизер сериала "Вокруг света за 80 дней"

Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, досталась Дэвиду Теннанту ("Доктор Кто"). Его компаньона - Паспарту сыграл Ибрагим Кома, а вместо мистера Фикса в сериале появилась журналистка Эбигейл "Фикс" Фортескью в исполнении Леони Бенеш ("Корона").





Сценарий написали Эшли Фэроу и Калеб Рэнсон. Режиссерами выступили Стив Бэррон ("Дарреллы"), Брайан Келли ("Аббатство Даунтон") и Чарлз Бисон ("Менталист").





Всего в шоу будет восемь серий. Премьера состоится на BBC One осенью этого года.



