Кино Новости кино
20 сентября 21, 14:13
Первый тизер сериала "Вокруг света за 80 дней"
Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, досталась Дэвиду Теннанту ("Доктор Кто"). Его компаньона - Паспарту сыграл Ибрагим Кома, а вместо мистера Фикса в сериале появилась журналистка Эбигейл "Фикс" Фортескью в исполнении Леони Бенеш ("Корона").
Сценарий написали Эшли Фэроу и Калеб Рэнсон. Режиссерами выступили Стив Бэррон ("Дарреллы"), Брайан Келли ("Аббатство Даунтон") и Чарлз Бисон ("Менталист").
Всего в шоу будет восемь серий. Премьера состоится на BBC One осенью этого года.
Источник: https://www.bagnet.org/