Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
20 сентября 21, 14:13
Первый тизер сериала "Вокруг света за 80 дней"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сети появился первый тизер мини-сериала "Вокруг света за 80 дней", снятого по одноименному роману Жюля Верна.
Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, досталась Дэвиду Теннанту ("Доктор Кто"). Его компаньона - Паспарту сыграл Ибрагим Кома, а вместо мистера Фикса в сериале появилась журналистка Эбигейл "Фикс" Фортескью в исполнении Леони Бенеш ("Корона").

Сценарий написали Эшли Фэроу и Калеб Рэнсон. Режиссерами выступили Стив Бэррон ("Дарреллы"), Брайан Келли ("Аббатство Даунтон") и Чарлз Бисон ("Менталист").

Всего в шоу будет восемь серий. Премьера состоится на BBC One осенью этого года.


Источник: https://www.bagnet.org/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Объявлены победители премии Эмми-2021
Лента новостей