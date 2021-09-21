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21 сентября 21, 13:25
Трейлер фантастического фильма "Финч" с Томом Хэнксом
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Стриминг AppleTV+ представил первый трейлер фантастического фильма под названием "Финч", в котором главную роль исполнил один из самых титулованных современных актеров Том Хэнкс.
Постановщиком выступил Мигель Сапочник, создатель лучших эпизодов сериала "Игра престолов".

Фильм, который был снят студией Universal, рассказывает историю инженера-робототехника, одного из немногих выживших после катастрофического события, связанного с Солнцем, которое превратило Землю в пустошь. Финч, который уже десять лет живет в подземном бункере, обустроил собственный небольшой мир, который он делит со своей собакой. Он создает робота, чтобы тот присматривал за псом, когда сам Финч уже не сможет. Однажды трио отправляется в опасное путешествие на пустынный американский Запад, в процессе которого Финч стремится показать своему творению, что значит быть живым.

Проект был выкуплен компанией Apple для показа в своем стриминге. Абоненты сервиса и поклонники творчества Тома Хэнкса смогут оценить ее 5 ноября 2021 года.


Источник: https://www.kinonews.ru/
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