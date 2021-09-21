Трейлер фантастического фильма "Финч" с Томом Хэнксом

Постановщиком выступил Мигель Сапочник, создатель лучших эпизодов сериала "Игра престолов".





Фильм, который был снят студией Universal, рассказывает историю инженера-робототехника, одного из немногих выживших после катастрофического события, связанного с Солнцем, которое превратило Землю в пустошь. Финч, который уже десять лет живет в подземном бункере, обустроил собственный небольшой мир, который он делит со своей собакой. Он создает робота, чтобы тот присматривал за псом, когда сам Финч уже не сможет. Однажды трио отправляется в опасное путешествие на пустынный американский Запад, в процессе которого Финч стремится показать своему творению, что значит быть живым.





Проект был выкуплен компанией Apple для показа в своем стриминге. Абоненты сервиса и поклонники творчества Тома Хэнкса смогут оценить ее 5 ноября 2021 года.



