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21 сентября 21, 13:30
Фрэнк Грилло вернется во франшизу «Судная ночь»
Фрэнк Грилло
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В интервью сайту The Playlist Фрэнк Грилло подтвердил свое возвращение во франшизу студии Universal и компании Blumhouse «Судная ночь» — в шестой части он снова сыграет сержанта Лео Барнса.
Создатель серии Джеймс ДеМонако только что завершил работу над сценарием и готов отправить текст Грилло. Об этом сообщил сам актер, добавив, что ДеМонако сам планирует занять режиссерское кресло.

Лео Барнс появлялся во второй и третьей части «Судной ночи» и полюбился фанатам, однако в четвертом и пятом фильмах франшизы, поменявшей курс, персонажа уже не было. Вышедший в 2021 году пятый эпизод, «Судная ночь навсегда», изначально позиционировался как финальный, однако сделал приличные сборы в ковидном прокате ($77 миллионов при $18-миллионном бюджете), и производство шестого фильма стало делом времени.

«Судная ночь» является одной из самых прибыльных франшиз в истории: пять фильмов в общей сложности заработали в мировом прокате без малого $534 миллиона — в десять раз больше суммарного производственного бюджета серии ($53 миллиона).

Источник: https://www.kinomania.ru/
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