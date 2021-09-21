Фрэнк Грилло вернется во франшизу «Судная ночь»

Создатель серии Джеймс ДеМонако только что завершил работу над сценарием и готов отправить текст Грилло. Об этом сообщил сам актер, добавив, что ДеМонако сам планирует занять режиссерское кресло.





Лео Барнс появлялся во второй и третьей части «Судной ночи» и полюбился фанатам, однако в четвертом и пятом фильмах франшизы, поменявшей курс, персонажа уже не было. Вышедший в 2021 году пятый эпизод, «Судная ночь навсегда», изначально позиционировался как финальный, однако сделал приличные сборы в ковидном прокате ($77 миллионов при $18-миллионном бюджете), и производство шестого фильма стало делом времени.





«Судная ночь» является одной из самых прибыльных франшиз в истории: пять фильмов в общей сложности заработали в мировом прокате без малого $534 миллиона — в десять раз больше суммарного производственного бюджета серии ($53 миллиона).



