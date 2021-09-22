Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 сентября 21, 14:40
Продюсер "Ведьмака" экранизирует мангу "Рыцари Зодиака"
Томек Багиньски
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Макэню ("Тихоокеанский рубеж 2") и Мэдисон Исман ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом") возглавляют актерский состав фильма "Рыцари Зодиака", экранизации манги и аниме-сериала 1980-х "Святой Сэйя", производством которого занимаются студии Toei Animation и Sony Pictures Worldwide Acquisitions.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Шон Бин, Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос также числятся в актерском составе фэнтезийного проекта. Польский иллюстратор, аниматор и режиссер анимационных фильм Томек Багиньски, являющийся продюсером сериала "Ведьмак", возглавляет работу над фильмом, производством которого занимается Toei Animation.

Манга и аниме, созданные Масами Курумадой и впервые представленные в 1986 году, рассказывали о воинах, известных как Святые, которые черпают свои силы из созвездий. Они собрались, чтобы защитить воплощения богини Афины от других Олимпийских богов, которые намерены захватить власть на Земле.

Макэню, сын актера Сонни Чиба, исполняет роль главного героя, сироты Сэйи, который, обнаружив в себе мистическую энергию известную как Космо, отправляется в путешествие, чтобы добыть древнегреческие доспехи Пегаса и принять участие в сверхъестественной битве за судьбу Сиенны (Исман), молодой девушки, которая изо всех сил пытается контролировать свои божественные силы.

Проект разрабатывался в течение многих лет, а его производство не раз откладывалось, пока, наконец, съемки не начались в этом году. Джош Кэмпбелл и Мэттью Стюкен ("Кловерфилд, 10") написали последний вариант сценария. Известный каскадер, хореограф и мастер боевых искусств Энди Чэн, принимавший участие в работе над фильмом Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец", задействован в проекте, съемки которого проходят в Венгрии и Хорватии.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Брайан Фуллер снимет новую версию «Кристины» Стивена Кинга
Джозеф Косински экранизирует комикс для студии Warner Bros.
Режиссер "Ванда/Вижн" снимет следующий "Звездный путь"
Украинский фильм получил приз Каннского кинофестиваля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крис Коламбус разрабатывает фэнтезийный сериал для Disney+
Лента новостей