Продюсер "Ведьмака" экранизирует мангу "Рыцари Зодиака"

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Шон Бин, Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос также числятся в актерском составе фэнтезийного проекта. Польский иллюстратор, аниматор и режиссер анимационных фильм Томек Багиньски, являющийся продюсером сериала "Ведьмак", возглавляет работу над фильмом, производством которого занимается Toei Animation.





Манга и аниме, созданные Масами Курумадой и впервые представленные в 1986 году, рассказывали о воинах, известных как Святые, которые черпают свои силы из созвездий. Они собрались, чтобы защитить воплощения богини Афины от других Олимпийских богов, которые намерены захватить власть на Земле.





Макэню, сын актера Сонни Чиба, исполняет роль главного героя, сироты Сэйи, который, обнаружив в себе мистическую энергию известную как Космо, отправляется в путешествие, чтобы добыть древнегреческие доспехи Пегаса и принять участие в сверхъестественной битве за судьбу Сиенны (Исман), молодой девушки, которая изо всех сил пытается контролировать свои божественные силы.





Проект разрабатывался в течение многих лет, а его производство не раз откладывалось, пока, наконец, съемки не начались в этом году. Джош Кэмпбелл и Мэттью Стюкен ("Кловерфилд, 10") написали последний вариант сценария. Известный каскадер, хореограф и мастер боевых искусств Энди Чэн, принимавший участие в работе над фильмом Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец", задействован в проекте, съемки которого проходят в Венгрии и Хорватии.



